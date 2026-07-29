Prohens reconoce la "predisposición" de Sánchez al hablar del REB, carreteras y trenes pero señala la "falta de avances"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la "predisposición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a discutir aspectos como la actualización del Régimen Especial de Baleares (REB) o los convenios de carreteras y ferrocarriles pero ha reprochado la "falta de avances" en estas materias.

Con estas palabras se ha expresado la presidenta balear tras la reunión mantenida este miércoles en el Consolat de Mar con el jefe del Ejecutivo central, en la que han abordado distintas cuestiones sobre política económica, migratoria o social.

Respecto al REB, Prohens le ha trasladado que este paquete de medidas fiscales y económicas caduca en 2028, por lo que le ha señalado la necesidad de renovarlo, ante lo que Sánchez se habría mostrado "abierto" a facilitar una reunión entre representantes del Govern y del Gobierno para tratar esta cuestiones.

En lo relativo a ferrocarriles, ha destacado la "buena predisposición" a "desbloquear" la negociación para establecer un acuerdo entre administraciones que sufrague los distintos proyectos ferroviarios que hay en marcha, como puedan ser las líneas de tren a Llucmajor, Alcúdia, Artà y Capdepera o la llegada del metro hasta el Hospital de Son Espases.

Por otra parte, ha considerado que en el Gobierno central hay "voluntad política" para hablar de un nuevo convenio de carreteras pero ha pedido que no sea solo esto y que Sánchez "ordene a quien corresponda" que se empiece a negociar este acuerdo.

Donde ha mostrado sus mayores diferencias es la cuestión migratoria o en la nueva propuesta de financiación autonómica, que ha apuntado que desde el Govern "no pueden apoyar" al no tener en cuenta criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante, la "reducción del peso" de la insularidad o que "solo contempla el principio de ordinalidad para Cataluña".