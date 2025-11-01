Prohens agradece a Aloy sus años como director general de Turismo y le desea que "vuelva a disfrutar de la jubilación"

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern ha agradecido a Josep Aloy sus dos años como director general de Turismo del Ejecutivo autonómico, después de que éste presentará este jueves su dimisión, la cual fue finalmente ratificada en el Consell de Govern de este viernes, y le ha deseado que "vuelva a disfrutar de la jubilación".

En un mensaje publicado en la red social 'X', la presidenta Prohens ha expresado su agradecimiento a Aloy por "los dos años que ha vuelto a dar de poner su talento, conocimiento y experiencia a disposición del Govern y de los ciudadanos de Baleares".

"Porque", ha explicado la dirigente autonómica, "el ambicioso reto de la transformación del modelo turístico requería alguien que conociera el sector y su marco normativo desde sus raíces y que quisiera el turismo, y nadie con la trayectoria de Aloy".

Ahora, el Govern inicia una nueva etapa con Miquel Rosselló como nuevo director general. De Rosselló, la presidenta Prohens ha destacado también su "magnífica trayectoria", para continuar con el trabajo con el liderazgo del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y "siempre desde el diálogo con el sector turístico en el marco del Pacto por la Sostenibilidad".

Con todo, Prohens ha deseado al hasta ahora director general de Turismo que "vuelva a disfrutar de la jubilación" que, ha recordado, el Govern le interrumpió, y aproveche "para pasar tiempo con la familia y especialmente con sus nietos". Todo ello, ha asegurado la presidenta, "con la tranquilidad de seguir teniéndole bien cerca".

"¡Gracias, querido Pep!", ha finalizado sus palabras Prohens.