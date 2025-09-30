Prohens alega que la compra de los pisos de Alaior por parte del Ibavi "no es una cuestión de voluntad política"

Archivo - La presienta del Govern, Marga Prohens, interviene en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta el Govern, Marga Prohens, ha defendido que la compra de los pisos de Alaior por parte del Ibavi "no es una cuestión de voluntad política", sino que no entra dentro de los supuestos para ejercer el derecho de tanteo y retracto.

De esta manera lo ha asegurado la líder del Ejecutivo, al ser consultada en el Parlament por el diputado de Unidas Podemos José María García por la situación de estos inmuebles.

Aún así, ha reconocido que las 56 familias que viven en estos edificios viven una "situación injusta" pero "cuentan con la sensibilidad del Govern", por lo que el Ibavi se ha reunido con ellos para asesorarles.

En ese sentido, ha explicado que en el caso de subasta judicial --como es el caso-- el Govern no puede invocar el derecho de tanteo y retracto de la Ley balear de Vivienda y otro de los motivos es que el Ibavi debe acceder a "viviendas vacías", por lo que ha manifestado su esperanza en que la Sareb compre las viviendas para que continúen los arrendamientos actuales.

García ha replicado que el resultado de la reunión "no ha sido satisfactorio" y ha reivindicado que sí se debe a una "falta de voluntad política", por lo que ha pedido que el Govern "haga algo" para adquirirlas.

Prohens ha contestado que el Govern aprovecha este derecho "siempre" que puede y lo ha ejercido en 38 ocasiones esta legislatura, por valor de 5,4 millones de euros e incluso se han modificado los criterios del estado de las viviendas para abarcar a más viviendas.