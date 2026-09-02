Prohens anima a los ciudadanos a sumarse a la concentración en apoyo a Ceuta y acusa al Gobierno de ocultar información

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha animado a la ciudadanía de Baleares a participar en la concentración convocada este miércoles en apoyo a Ceuta y ha acusado al Gobierno de España de "ocultar información" sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios en un acto de la Fundación Real Mallorca, Prohens ha defendido que la protesta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "no va de colores políticos ni de ideologías", sino de solidarizarse con los ceutíes.

Para Prohens, "hoy hay más argumentos que ayer" para salir a la calle tras la información conocida sobre un informe de la Policía Nacional en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Esta información afirma que no era un tema migratorio, que era un tema de atacar nuestras fronteras y atacar la integridad territorial de España", ha considerado, para después reivindicar que la protesta debe servir para "responder a esta invasión por parte de Marruecos a la soberanía e integridad territorial".

Igualmente, ha cargado contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno, a quien ha acusado de "engañar a los ciudadanos durante más de un mes con un relato falso" y de "ocultar información".

En esta línea, ha advertido de que la situación ocurrida en Ceuta "puede ocurrir en el resto del territorio español" porque el Ejecutivo central "ha decidido que no se tienen que defender las fronteras".

Así, ha reclamado al Gobierno que "diga la verdad" sobre la entrada masiva de migrantes y explique "por qué ha decidido que tiene que exculpar a Marruecos antes que proteger a los españoles".