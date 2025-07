Prohens apunta a la existencia de una "mafia organizada" que recoge a los migrantes llegados a Formentera en furgoneta

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aseverado que en Formentera habría una "mafia perfectamente organizada" que recoge a los migrantes llegados en las pateras en una furgoneta.

La líder del Ejecutivo ha hecho estas afirmaciones al ser preguntada este miércoles, por la intención del Consell de Formentera de judicializar el traspaso de las competencias en materia de menores al Govern, si este se niega a hacerse cargo de ellas.

En ese sentido, ha alegado que esto sería un hecho "comprobado", como habría ocurrido en una de las últimas embarcaciones llegadas a s'Estanyol.

Prohens ha alegado que esta política de "no inmigración" y "no exteriores" del Gobierno de España es provocar un "efecto llamada" que el Govern "no puede resistir más", al tiempo que ha criticado que esté más "preocupado" de "defenderse de los casos de corrupción" que de "defender a los ciudadanos de Baleares".

Asimismo, ha indicado que "comprende" y "empatiza" con la situación que se vive en Formentera y para eso hace "piña" con el presidente de Formentera, Óscar Portas, para reclamar quien tiene las competencias en inmigración.