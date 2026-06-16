Prohens asegura que habrá restricciones el día del eclipse pero descarta cerrar la Serra de Tramuntana

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que se pondrán restricciones el día del eclipse solar --12 de agosto-- para garantizar la seguridad, sobre todo, en la Serra de Tramuntana.

En el último pleno de este periodo de sesiones, Prohens ha dejado en manos de los técnicos de la comisión del eclipse decidir de qué manera se reducirán o restringirán los accesos a la Serra.

Igualmente, ha señalado que no comparte el planteamiento de MÉS per Mallorca, que ha pedido cerrar la Serra un día antes a no residentes o personas que no tengan alojamiento en la zona.