Prohens asiste al cierre de los actos del Firó de Sóller

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, protagoniza un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Rosewood Villa Magna, a 16 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste este lunes (22.00 horas) al cierre de los actos del Firó de Sóller con el canto de la Balanguera.

La líder del Ejecutivo estará acompañada del alcalde de la localidad, Miquel Nadal.

Este año se celebra el centenario de la creación de la Balanguera por Joan Alcover.