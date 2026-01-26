Prohens asiste a la clausura de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar este martes en Palma

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá a la clausura de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) este martes en Palma.
Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens asistirá a las 14.15 horas de este martes, en Casa Esment, a la clausura de la Asamblea General de la ABEF.
En el acto, que Prohens cerrará con unas palabras, participará también la presidenta de ABEF, Inés Rotger