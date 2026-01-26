Prohens asiste a la clausura de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar este martes en Palma

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo.
Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 26 enero 2026 18:10
Seguir en

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá a la clausura de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) este martes en Palma.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens asistirá a las 14.15 horas de este martes, en Casa Esment, a la clausura de la Asamblea General de la ABEF.

En el acto, que Prohens cerrará con unas palabras, participará también la presidenta de ABEF, Inés Rotger

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado