Prohens asiste a la inauguración de 'Aquitectura menor' y 'Vista': "Dos miradas potentes de mujeres referentes"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la inauguración - CAIB

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido a la inauguración de las exposiciones 'Arquitectura menor', de la artista Ester Partegàs, y 'Vista', de Fiona Rae, en Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma.

"Dos miradas potentes y complementarias de dos mujeres referentes", ha destacado Prohens tras la inauguración, a la que han asistido también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director de Es Baluard, David Barro.

La líder del Ejecutivo ha resaltado en un mensaje en la red social X que ambas muestras "dialogan desde lugares muy diferentes y, a la vez, profundamente conectados" con el tiempo actual.

Por un lado, sobre 'Vista', ha destacado que "invita a moverse entre la abstracción, el gesto y la energía del color", así como a repensar como se interpreta el mundo.

'Arquitectura menor', para Prohens, es una propuesta "muy original" que "repiensa aquello más cotidiano". "Estrechamente vinculada a nuestra realidad insular, a los materiales y a las estructuras de nuestra tierra", ha añadido.

'ARQUITECTURA MENOR'

La exposición 'Arquitectura menor' de Ester Partegàs, concebida conjuntamente con el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid, está comisariada por Bea Espejo.

Según ha destacado Es Baluard, la muestra ofrece una amplia revisión de la producción de la artista a lo largo de las últimas tres décadas, no desde una lógica retrospectiva, sino a través de un recorrido circular que pone en relación obras de distintos momentos y activa un diálogo abierto y permeable entre ellas.

La exposición se articula como un itinerario en constante movimiento, reflejo de la propia actitud creativa de Partegàs, marcada por el gesto, el balanceo, el equilibrio y la resistencia.

'VISTA'

La muestra 'Fiona Rae. Vista' es la primera exposición individual de la artista británica que se celebra en España. Comisariada por Carolina Grau, la muestra podrá visitarse en el Espacio C del museo del 30 de enero al 23 de agosto de 2026.

'Vista' reúne una selección de obras creadas por Fiona Rae a lo largo de las últimas tres décadas, algunas de ellas pertenecientes a colecciones de referencia internacional como la Tate o la Fundació la Caixa junto con un reciente depósito realizado por la Fundación Barrié en Es Baluard Museu.

El proyecto establece un diálogo entre piezas de diferentes períodos, ofreciendo un panorama amplio de la evolución de su práctica pictórica y de sus exploraciones en el ámbito de la abstracción.