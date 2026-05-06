Prohens asiste este jueves al acto de investidura de las 'Valentes Dones' 2026 y lectura del pregón de la Fira de Sóller

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves al acto de investidura de las 'Valentes Dones' de 2026, Aurora Sampol y Àngela Morell, y a la lectura del pregón de la Fira de Sóller.
Al acto, que se celebrará a las 19.30 horas en la iglesia de Sant Bartomeu de Sóller, asistirán también el alcalde del municipio, Miquel Nadal; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; y el diputado del Congreso Carlos Simarro, entre otros.