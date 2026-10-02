Prohens asiste este sábado a la celebración del aniversario de la Rafa Nadal Academy y al partido del Azulmarino Basket

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en un acto - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a la celebración del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy y también al partido entre el Azulmarino Basket Mallorca y el Valencia Basket.

A las 17.00 horas, Prohens estará presente en la exhibición entre el equipo de Rafa Nadal y el equipo de Andy Murray, con motivo del Rafa Nadal Academy Slam, y estará acompañada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y diversos representantes de la Rafa Nadal Academy, entre otras autoridades.

Posteriormente, a las 20.00 horas, asistirá al final del partido que enfrentará al Azulmarino Basket Mallorca y al Valencia Basket en el palacio municipal de deportes Son Moix.

Al finalizar el partido tendrá lugar el reconocimiento a las dos jugadoras mallorquinas Alba Torrens y Helena Pueyo, ganadoras de la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Baloncesto, disputado en Berlín.