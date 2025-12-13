Prohens asistirá este domingo al 30º aniversario de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar. Recurso. Archivo. - CAIB - Archivo
PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este domingo a la celebración del 30º aniversario de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares (Accab).
Según ha avanzado el Ejecutivo a los medios, la presidenta Prohens asistirá este domingo, a las 13.00 horas, a la celebración del 30 aniversario de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares, que se celebrará en el Palma Aquarium de la Playa de Palma.
En el acto también estarán presentes la consellera de Salud, Manuela García, y la presidenta de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares (Accab), Margarita Batle.
La presidenta pronunciará unas palabras de bienvenida en el acto conmemorativo.