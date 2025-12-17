Prohens asistirá este jueves al concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica en la Seu

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves al concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) que se celebrará en la capilla de la Seu.
Al acto, que tendrá lugar a las 20.00 horas, asistirán también el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y el decano presidente de la Catedral, Antoni Vera.
La Orquesta Sinfónica interpretará una selección de piezas de Johann Sebastian Bach.