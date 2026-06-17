Prohens asistirá este jueves a la graduación de las promociones 2022-2026 del Cesag

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. - CAIB - Archivo
PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves al acto académico de graduación de las promociones 2022-2026 del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag).
Al acto, que se celebrará a las 19.00 horas en Ses Voltes, asistirán también la directora del Cesag, María Elena Valiente; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; y el vicerrector de Profesorado, Investigación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia Comillas, Mariano Ventosa, entre otros.