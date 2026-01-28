Prohens asistirá este jueves a la inauguración de dos exposiciones en Es Baluard

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá a la inauguración de las exposiciones 'Arquitectura menor', de la artista Ester Partegàs, y 'Vista', de Fiona Rae, que tendrá lugar en Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma.
En el acto, que será a las 19.00 horas, estarán presentes también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director de Es Baluard, David Barro.
Las autoridades asistentes realizarán un recorrido primero por la exposición 'Arquitectura menor', ubicada en el espacio B, planta 0, y después por la muestra 'Vista', en el espacio C, planta -1.