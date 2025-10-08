Prohens asistirá este jueves a la presentación de la nueva campaña antiviolencia del fútbol balear

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la presentación de la nueva campaña antiviolencia de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB).

El acto de presentación, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede de la FFIB.

La presidenta será la encargada de cerrar el acto con unas palabras. También está previsto que intervengan el presidente de la Federación, Jordi Horrach, y el conseller de Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.