Prohens asistirá este lunes a la celebración del lanzamiento del primer satélite de Baleares - CAIB

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes al acto de celebración del lanzamiento del satélite Posidònia, el primer de Baleares, que se efectuó el pasado 7 de julio.

El acto tendrá lugar a las 10.00 horas en el auditorio del ParcBit de Palma, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el CEO de la empresa Open Cosmos, Rafel Jordà.