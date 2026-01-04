Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes a la llegada de los Reyes Magos al Hospital Son Llàtzer.

Según ha avanzado el Ejecutivo balear a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este lunes, a las 10.30 horas, a la llegada de los Reyes Magos al Hospital Universitario Son Llàtzer.

La presidenta irá acompañada por la consellera de Salud, Manuela García, y la directora gerente de Son Llàtzer, Soledad Gallardo, entre otros.

Posteriormente, los Reyes Magos y la presidenta se trasladarán a la Unidad de Hospitalización de Pediatría, donde visitarán a los niños y niñas ingresados.