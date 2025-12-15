Prohens asistirá este martes a la entrega de ayudas para la creación e investigación del IEB

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este próximo martes en la segunda edición de la entrega de las ayudas para la creación e investigación del Instutut d'Estudis Baleàrics (IEB) para 2025.

El acto, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 18.00 horas en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.

Prohens estará acompañada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director gerente del IEB, Llorenç Perelló. Tras la entrega de diplomas, cerrará el acto con unas palabras.