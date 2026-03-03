Prohens asistirá este miércoles a ARCO

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens, en la inauguración de la exposición 'Explorando la esencia' - CAIB - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) de Madrid.

La visita de la presidenta, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 12.00 horas en el recinto ferial de Ifema y estará acompañada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Prohens visitará las galerías de arte de Baleares que participan en la edición de ARCO de este 2026 y los estands con presencia de artistas del archipiélago.