Prohens asistirá este miércoles a ARCO

Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 3 marzo 2026 18:13
PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) de Madrid.

La visita de la presidenta, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 12.00 horas en el recinto ferial de Ifema y estará acompañada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Prohens visitará las galerías de arte de Baleares que participan en la edición de ARCO de este 2026 y los estands con presencia de artistas del archipiélago.

