Prohens asistirá este miércoles a la inauguración del Centro Beato Luis Belda, una nueva universidad privada en Palma

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la inauguración del Centro Beato Luis Belda, una nueva universidad privada impulsada por el CEU San Pablo en Palma.

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, arrancará a las 19.15 horas en la posesión de Son Serra Perera.

A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente y gran canciller de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, y por la rectora del centro, Rosa Visiedo.

También estarán presentes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, entre otras autoridades.

Antes del inicio de la presentación, la presidenta visitará un espacio expositivo con información sobre las futuras infraestructuras y el programa de estudios del Centro Beato Luis Belda.

Posteriormente, se hará una fotografía de grupo y se realizarán las intervenciones del presidente y de la rectora de la Universidad CEU San Pablo, y de la presidenta del Govern, quien cerrará el acto.