Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación. Recurso. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MENORCA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este sábado a los actos de celebración de Sant Antoni en Ciutadella.

Según han avanzado desde el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens asistirá este sábado, a partir de las 10.15 horas, a los actos de celebración de Sant Antoni en Ciutadella.

Prohens participará en los festejos acompañada del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, y el resto de la corporación municipal.

Está previsto que la comitiva salga en procesión del Ayuntamiento de Ciutadella y, a continuación, se traslade a pie a la Catedral de Menorca, donde se celebrará la misa solemne de Sant Antoni, la cual será presidida por el obispo de Menorca. Al finalizar ésta, se iniciará la procesión de los Tres Tocs por las calles de Ciutadella.