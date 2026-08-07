La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a los actos organizados con motivo de las Fiestas de la Tierra de Eivissa.

Estos, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrán lugar a partir de las 10.00 horas en la plaza de la Catedral.

Prohens estará acompañada por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.