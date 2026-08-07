Prohens asistirá este sábado a los actos organizados con motivo de las Fiestas de la Tierra de Eivissa

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España).
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 20:04
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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a los actos organizados con motivo de las Fiestas de la Tierra de Eivissa.

Estos, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrán lugar a partir de las 10.00 horas en la plaza de la Catedral.

Prohens estará acompañada por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.

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