Prohens asistirá este sábado a una exhibición de boxeo femenino y al desfile de moda del Salón Mallorca Dreams Days 2026

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, acudirá este sábado a una exhibición de boxeo femenino y al desfile de moda del Salón Mallorca Dreams Days 2026.
La exhibición de boxeo se celebrará a las 17.30 horas en el Polideportivo Municipal Germans Escalas, en Palma.
A su llegada, Prohens será recibida por el presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho.
Más tarde, a las 20.30 horas, la líder del Ejecutivo asistirá al desfile de moda del Salón Mallorca Dreams Days 2026, feria especializada en la organización de bodas y otros eventos, que se celebrará en el recinto Motorworld Mallorca.
Al llegar, la presidenta será recibida por la directora de Mallorca Dream Days, Sandra Llabrés; el gerente de Trui, Miki Jaume, y un representante de Motorworld.