Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament - CAIB - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado al primer certamen interescolar de oratoria Olimpiada de la Palabra, una iniciativa educativa que promueve las habilidades comunicativas del alumnado mediante una competición de oratoria en catalán e inglés.

A su llegada al edificio Son Espanyol del ParcBit a las 10.30 horas, la presidenta será recibida por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, y la vicepresidenta de la Fundació Barceló, Francisca Barceló.

El certamen reunirá a estudiantes de diferentes centros educativos y contará con un jurado formado por profesionales de diversos ámbitos.

Prohens pronunciará el discurso inaugural de la jornada y el conseller de Educación y Universidades será el encargado de clausurar el acto.

También este sábado, a las 19.00 horas, la líder del Ejecutivo asistirá a la misa y al acto de juramento de la junta de gobierno de la Hermandad del Rocío de Palma, en el que tomarán posesión los miembros de la nueva junta de gobierno de la entidad.

La presidenta será recibida por el presidente de la Hermandad, Sergio David Pérez, y por los miembros de la junta de gobierno. Asistirá también la consellera de Salud, Manuela García.

Finalmente, a las 20.40 horas, Prohens asistirá a la gran velada internacional de boxeo que acogerá la final del Campeonato de Europa en la categoría supermosca entre la campeona vigente, Farah El Bousairi, y la boxeadora Julia Lee.

La presidenta será recibida en el Polideportivo Municipal Germans Escalas por el presidente de la Federación Balear de Boxeo, Jouba Sissokho.