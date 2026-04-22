Prohens asistirá este viernes al 30 aniversario de la Escuela de Hostelería de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la gala del 30 aniversario de la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB).

La celebración, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 20.30 horas en la sede de la propia escuela.

Prohens estará acompañada por los consellers de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y de Educación y Universidades, Antoni Vera, entre otros miembros de su equipo.

El acto consistirá en la presentación de la nueva identidad de marca y de los ejes de futuro, además de la entrega de reconocimientos a entidades y personas clave en la historia de la EHIB.

El conseller Bauzá intervendrá con unas palabras y la presidenta cerrará el acto.