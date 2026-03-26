Prohens celebra el apoyo del Congreso al senador propio para Formentera: "Una voz necesaria e imprescindible"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado que el Congreso haya dado luz verde a la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlament para que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Eivissa.

"¡Formentera tendrá voz en el Senado! Una voz necesaria e imprescindible para trasladar las reivindicaciones y necesidades de los 'formenterecs' en Madrid", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La reforma, ha reivindicado, estará dotada de "todas las garantías jurídicas" gracias al texto del PP para que el senador de Formentera sea efectivo.

Solamente Vox ha votado en contra de esta reforma constitucional, que modifica el artículo 69.3 y cuyo texto pasará ahora al Senado para aprobarse definitivamente y ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El apoyo definitivo del PP se ha desatascado después de que el PSOE haya permitido aprobar una enmienda a esta reforma constitucional para que la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlament balear.