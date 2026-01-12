Prohens celebra el regreso de Alba Torrens a Mallorca tras su fichaje por el Azulmarino

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado el regreso de la jugadora de baloncesto Alba Torrens a Mallorca, tras su fichaje por el Azulmarino.
"Es toda una alegría y un orgullo inmenso poder volver a ver a Alba Torrens jugar en Mallorca", ha resaltado la líder del Ejecutivo este lunes en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.
Igualmente, Prohens ha destacado después de "una carrera espectacular, llena de títulos, esfuerzo y talento", la jugadora "regresa dónde todo comenzó para sumar al proyecto del Azulmarino y ayudarlo a crecer todavía más".