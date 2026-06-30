Prohens clausurará la gala de los Premios Solidarios de la ONCE en el Teatre Principal

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, intervendrá este miércoles en la clausura de la gala de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Baleares 2026, que tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma.

El evento comenzará a las 19.30 horas y contará con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

También asistirán la vicepresidenta de Servicios Sociales, Participación y Plan Oncerca de la ONCE, Imelda Fernández; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, Francisca Muñoz, y el delegado de la ONCE en Baleares, José Antonio Toledo. Durante el evento se proyectará el video 'Solidarios'26.