Prohens clausurará este jueves la entrega de los premios 'Cornelius Atticus 2025' en el museo Es Baluard

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará este jueves la entrega de los premios 'Cornelius Atticus 2025' en un acto que se celebrará en el museo Es Baluard, donde se entregarán las distinciones deportivas a Ponç Bover y a Josefina Avilés a título póstumo.

Al acto, que comenzará a las 17.00 horas, también acudirá el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell.