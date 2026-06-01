Prohens clausurará este martes la Gala de la Salud 2026 en Palma

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará este martes la Gala de la Salud 2026, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Palma.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el acto tendrá lugar a las 18.00 horas y comenzará con unas palabras de bienvenida de la consellera de Salud, Manuela García.

A continuación, se procederá a la entrega de los galardones de la gala, que serán otorgados por la presidenta del Govern y la consellera.

Al evento también asistirán la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña.