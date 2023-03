Prohens coincide con Génova en que la comida con Rodríguez "no fue la mejor decisión" y dice que "no se habló de listas"

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha asegurado este lunes que coincide con el planteamiento de la dirección de su partido a nivel nacional sobre que la comida en la que participó junto a José María Rodríguez "no fue la mejor decisión" y ha añadido que "no se habló de listas".

"Fui a comer a una casa particular, aunque viendo la trascendencia de una comida informal y privada, puede que no fuera la mejor decisión. Si hubiera sabido la trascendencia que iba a adquirir, no hubiera ido", ha añadido.

La líder de los 'populares' ha explicado en declaraciones a 'Canal 4' que se trataba de una comida en la que participaron personas implicadas en el partido "que querían comer con ella porque no la conocían" y que entre ellas estaba José María Rodríguez, condenado por corrupción, aunque Prohens ha subrayado que ya no forma parte del PP.

Prohens ha asegurado además que el encuentro no se había convocado para configurar las listas electorales de la formación para las próximas elecciones.