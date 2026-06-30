Prohens comparte las dudas del Supremo con la regularización extraordinaria y advierte de la "inseguridad jurídica"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado "gravísimo" que el Tribunal Supremo haya planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

"Por puro interés partidista y electoralista nos han puesto en una situación de inseguridad jurídica que es muy preocupante", ha afeado en declaraciones a los medios este martes tras visitar el Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP).

En este sentido, la líder del Ejecutivo ha remarcado que ya advirtió de la "colisión" de la regularización con la normativa europea.

Igualmente, ha afirmado que la regularización ha provocado en Baleares un "efecto llamada", asegurando que se han incrementado las llegadas de pateras y que las personas que arriban a las Islas "lo primero que hacen es preguntar dónde tienen que ir para obtener los papeles de la regularización".