Prohens se compromete a la gratuidad de la educación 0-3 años en Baleares si gobierna el PP

La presidenta del PP balear propone destinar 30 millones de euros para concertar 10.000 plazas en escoletas públicas y privadas

PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, se ha comprometido este sábado, en el primer foro del ciclo 'El Protagonista eres Tú', bajo el título de 'Protagonista de tu vida', a la gratuidad de la educación de cero a tres años en Baleares si gobierna el PP.

Así lo ha anunciado la líder de los 'populares' del archipiélago, quien ha propuesto importar el modelo ya puesto en marcha en Galicia, destinando en una primera fase 30 millones de euros para concertar 10.000 plazas en escoletas públicas y privadas para favorecer la conciliación laboral y familiar.

"Otros se llenan la boca, otros también lo prometieron, con grandes puestas en escena, pero la realidad es que después de siete años las familias siguen igual. Otros lo dicen, nosotros lo haremos", ha defendido la presidenta del PP balear.

Prohens ha hecho este anuncio en la clausura del primer foro del ciclo 'El Protagonista eres Tú', bajo el título 'Protagonista de tu vida', centrado en las políticas de apoyo a la familia. Un encuentro que, precisamente, ha contado con la intervención de la consellera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, quien ha explicado el modelo gallego de concertación de plazas de educación cero a tres para garantizar la gratuidad puesta en marcha este curso de manera pionera en toda España.

"Para que quien quiera ser madre, quienes quieran ser padres, no se echen atrás, con las dudas de cómo lo van a tener que hacer, por las dificultades de conciliar, para que nadie tenga que renunciar a su carrera profesional para ser madre, cojo el ejemplo de Galicia y me comprometo a garantizar la gratuidad de la educación de cero a tres si gobierna el PP", ha anunciado en su discurso de clausura del foro, Marga Prohens.

La líder de los 'populares' de Baleares ha defendido también una nueva deducción por nacimiento o adopción en el IRPF de 800 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo, 1.200 por el tercero y 1.400 euros por el cuarto y en adelante, con posibilidad de cobro anticipado.

"Tener un hijo, evidentemente supone un coste. Sobre todo al principio. Tenemos que echar una mano económicamente a todas esas familias", ha pronunciado Prohens, que también ha propuesto ampliar las deducciones para gastos de extraescolares, comedor o canguro y la deducción a la compra de libros de texto. "Esto son políticas de apoyo a la familia y a la maternidad", ha reivindicado.

MÁS INTENTOS Y REDUCIR LA ESPERA DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

"Creo en la libertad y no le voy a decir a nadie cómo debe ser su familia", ha reivindicado Prohens, señalando que el PP habla de familias, pero "de todas", y que la maternidad debe ser una decisión "en libertad". Sin embargo, ha defendido que "como sociedad lo que no nos podemos permitir es que alguien quiera formar una familia y no pueda".

Por ello, ha propuesto ampliar la cobertura de los tratamientos de reproducción asistida de tres a cuatro intentos en la sanidad pública y un decreto de garantía de demora para estos tratamientos.

"Si en seis meses no se ha iniciado en la sanidad pública, el Govern lo cubrirá en un centro privado", ha explicado la líder de los populares. "A día de hoy, para una fecundación in vitro el tiempo de espera es de 19 meses. Mi compromiso si gobierna el PP es trabajar para reducir ese tiempo de espera, y para que no sean palabras vacías, voy más allá", ha concluido.

El foro, que ha sido conducido por la diputada Marga Durán, ha contado con conexiones con las diferentes islas y una mesa redonda moderada por el psicólogo Pedro Codes, en la que han intervenido la consellera gallega Fabiola García; la presidenta de SOS Mamás Mallorca, Ascen Maestre; el experto en gestión hospitalaria y residencial, Toni Serra, y la CEO de Fábrica de Valientes, Paty de Luque.