Prohens confirma que el local del alcalde de Eivissa no ha sido registrado como VPL

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, durante una presentación - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

FORMENTERA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha confirmado que hasta ahora no se ha recibido la inscripción como Vivienda de Precio Limitado (VPL) del local adquirido por el alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, según ha confirmado la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

En declaraciones a los medios tras la Conferencia de Presidentes, Prohens ha dicho que la reconversión de locales en viviendas a precio limitado es algo que no sólo debería hacer el alcalde, puesto que "es una medida que está funcionando y es efectiva".

Una vez se reciba la autorización de primera ocupación del local, el Govern lo registrará como VPL y, cuando se haga la adjudicación a un tercero, tal como es voluntad del alcalde, se llevarán a cabo las comprobaciones sobre si el beneficiario cumple o no los requisitos, ha explicado también.

"Con total normalidad, con total tranquilidad, y según lo que marca la ley en cada paso, pero todavía no estamos en esta fase", ha afirmado sobre la polémica protagonizada por Triguero, quien desmintió haber adquirido o ser beneficiario de una vivienda protegida.