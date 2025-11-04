Prohens constata un cambio de tendencia turística en Baleares con contención en verano y crecimiento en temporada baja

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha constatado un "cambio de tendencia" en la temporada turística de este año, al considerar que ha habido contención en los meses de verano y un crecimiento en temporada media y baja.

Así lo ha dicho la líder el Ejecutivo este martes en declaraciones a los medios en el marco de la World Travel Market de Londres, en las que ha valorado la temporada turística.

"Ahora hacemos balance de la temporada turística en noviembre, tenemos que recordar que hace no mucho teníamos temporadas de tres meses", ha sostenido Prohens, quien ha celebrado que actualmente "la temporada continúa".

Al detalle, ha indicado que la llegada de turistas en julio ha crecido un 0,8%, mientras que se han registrado "crecimientos significativos" fuera de temporada alta. Estos datos, según la líder del Ejecutivo, consolidan la estrategia y tendencia de contención en temporada alta.

En cuanto al mercado británico, Baleares ha recibido entre enero y agosto 2,5 millones de turistas, un ligero descenso de un 1% en comparación con el año anterior. En este sentido, ha apuntado que gracias al aumento de la programación de vuelos entre noviembre y septiembre, han llegado 20.000 turistas menos en julio y agosto, pero vendrán 20.000 más en los últimos tres meses del año.

Igualmente, sobre el mercado alemán, que ha presentado un descenso de casi un 2%, Prohens ha sostenido que "hay que estar atentos y seguir la evolución" de este mercado. "No podemos cada año superar en volumen los números del año anterior, pero cuando vemos que hay síntomas de decrecimiento en algún mercado o en algún sector, pues también vemos preocupación por parte del propio sector", ha dicho.

Así, ha agregado que se analizará cómo evoluciona y, junto con el sector, las posibilidades de otros mercados que puedan sustituir esta bajada.

También ha resaltado que por primera vez en muchos años ha bajado el índice de presión humana dos meses consecutivos, lo que se traduce, a su parecer, en menos saturación y menos congestión; así como el aumento del gasto turístico, que crece más del doble que la llegada de visitantes.

El Govern participa en la feria turística también con el objetivo de continuar con su estrategia de turismo, cultura y deporte y de posicionar las Islas como destino cultural preferente en toda Europa y en el Mediterráneo. Según Prohens, el Ejecutivo apuesta por la diversificación cultural porque contribuye al alargamiento de la temporada.

Por otro lado, preguntada por si el Govern trasladará a los diferentes representantes con los que se reunirá en la feria turística los anuncios de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la presidenta ha dicho que "no hay nada que decir".

Según Prohens, el aumento del ITS "solo es una más" de las 544 propuestas a analizar dentro del Pacto por la Sostenibilidad. "Solo se llevará al Parlament, como el resto de las propuestas, en el caso de que haya consenso", ha agregado.

MESA CONTRA EL INTRUSISMO

También ha valorado la temporada el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, quien ha afirmado que ha marcado "un punto de inflexión" en la trayectoria del turismo en las Islas.

Así lo ha dicho Bauzà ante representantes institucionales, empresarios y medios internacionales en el marco de la presentación del proyecto 'Illes Balears en transformación: sostenibilidad y turismo cultural'.

Según Bauzà, el sector vive "un cambio de rumbo histórico, basado en la sostenibilidad, la calidad y la convivencia". "Tras años de crecimiento sin precedentes, el Govern ha decidido mirar al futuro con sensatez, poniendo límites, persiguiendo la ilegalidad y potenciando la excelencia", ha dicho.

Igualmente, ha puesto en valor la lucha contra la oferta ilegal y ha anunciado la creación de una mesa autónoma contra el intrusismo, un órgano que abordará de manera integral las problemáticas relacionadas con la vivienda turística, el transporte, el comercio y el ocio.

También ha destacado la labor pionera del Consell de Ibiza, que ha logrado, gracias a su colaboración con las principales plataformas digitales, que Airbnb elimine el 100 por ciento de la oferta ilegal de la isla.

Otro de los ejes que ha puesto en valor es la desestacionalización, que ha permitido que Baleares "disfruten ya de una temporada turística de al menos nueve meses". A su criterio, se ha ampliado la actividad en la primera y otoño y se ha reducido la presión en verano.

RESULTADOS DECRETO TURISMO RESPONSABLE

El conseller ha valorado los resultados de la modificación del decreto de turismo responsable, señalando que esta temporada se han destinado 16 millones de euros para reforzar la seguridad, las inspecciones y las campañas de sensibilización.

"Ningún destino puede prosperar sin respeto, civismo y responsabilidad, y las Baleares deben ser un ejemplo de convivencia y excelencia turística", ha subrayado Bauzà.

En el ámbito de la innovación, ha situado la digitalización y la sostenibilidad como "los ejes del futuro del turismo balear" y ha presentado las principales líneas de inversión en investigación, desarrollo y ciruclaridad turística. En concreto, más de 11 millones de euros a 79 proyectos de I+D+i turística y más de 10 millones en medidas de eficiencia energética.

Durante su intervención, el conseller también ha hecho referencia a una iniciativa aprobada en el Parlament para agilizar los procedimientos contra la ocupación ilegal de establecimientos turísticos.

La Dirección General de Turismo, ha asegurado, actuará con carácter urgente para garantizar su aplicación inmediata. "No se permitirá que ninguna empresa ni trabajador vea comprometido su futuro por una ocupación ilegal", ha defendido.

Finalmente, el conseller ha puesto en valor el ITS como "instrumento esencial para garantizar la cohesión, la sostenibilidad y la calidad" del modelo turístico balear.

"El turismo ha sido, es y será una oportunidad de futuro, y las Islas Baleares seguirán siendo un destino que se mejora, se adapta y se reinventa cada día", ha concluido.