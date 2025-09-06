Prohens cree que la descarbonización es "irrenunciable" pero que necesita de una planificación equilibrada

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que la descarbonización es un objetivo "irrenunciable" pero que es necesario hacerlo desde una planificación ordenada, equilibrada y que minimice su impacto.

Así se ha expresado este sábado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, un día después de que el Consell de Govern aprobara un decreto ley que, entre otras cuestiones, establece una moratoria en la implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico.

"La transición energética para avanzar hacia la descarbonización es un objetivo irrenunciable en el camino hacia la sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático, pero ha llegado el momento de hacerla desde una planificación ordenada, equilibrada y minimizando su impacto", ha apuntado la líder autonómica.

Es por ello, ha justificado, que el Ejecutivo ha impulsado "la suspensión de las principales vías de tramitación de proyectos de parques fotovoltaicos" mientras se determina, junto a los ayuntamientos, cuáles serán las futuras zonas de aceleración de renovables.