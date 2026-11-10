Prohens: "Los ciudadanos son adultos para valorar qué intereses hay detrás de la huelga"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este martes al PSIB de "calentar" y "utilizar políticamente" la huelga general de este miércoles y les ha afeado "la poca vergüenza" de secundarla y salir a la calle por el acceso a la vivienda tras ochos años de gobierno en España y en Baleares.

"Lo que no puedo aceptar es que traten a los ciudadanos de Baleares como tontos y les insulten continuamente. Eso sí que no les consentiré", ha indicado.

Prohens ha respondido al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha acusado al PP y al Govern de no respetar el derecho de huelga y de imponer los servicios mínimos.