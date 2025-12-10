Prohens critica el veto de la Mesa del Congreso a una enmienda del PP para bajar el IVA de alimentos básicos

La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado el veto de la Mesa del Congreso a una enmienda del PP para bajar el IVA de alimentos básicos.

"Los que simulan que les preocupa la subida del coste de la vida, de la cesta de la compra, de la luz, de los alquileres, los que simularán defender a los más vulnerables y dicen que les preocupan, son los que luego se niegan a bajar los impuestos a la vivienda, a la luz y también a los alimentos básicos", ha afirmado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

Para la líder del Ejecutivo, "son los mismos que también pretenden dar lecciones sobre democracia, mientras se niegan a practicarla".

La presidenta balear ha reaccionado de este modo después de que la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, haya aceptado este martes el escrito de disconformidad que ha presentado el Gobierno central contra una enmienda que el PP aprobó en el Senado para bajar el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos y cuya ratificación iba a votarse este jueves en el Pleno.

La medida se introdujo en el marco de la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y rebajaba entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio el IVA para carnes, pescados y conservas hasta el 4% y elimina ese impuesto para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres para el mismo periodo de tiempo.