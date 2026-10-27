Prohens defiende el acuerdo con Vox en el Senado y reivindica que el PP "no renuncia a sus siglas ni a sus principios"

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, en un pleno - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido el acuerdo del PP y Vox en el Senado, subrayando que el objetivo es aglutinar el voto de todos aquellos que quieren que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se vaya, primero a su casa y, después, frente a un juez".

Prohens ha reivindicado que con dicho pacto los 'populares' "no renuncian a sus siglas ni a sus principios". "Tienen miedo a perder los senadores", le ha dicho al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en el pleno del Parlament.

Por su parte, el socialista ha reprochado a Prohens que las listas al Senado las anunció el PP a nivel nacional y ha criticado el acuerdo con los de Santiago Abascal: "son lo mismo y serán lo mismo".