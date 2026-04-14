Prohens defiende que hace "todo lo posible" dentro de sus competencias para mejorar la conectividad de Menorca

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que su Ejecutivo "hace todo lo posible" dentro de sus competencias para mejorar la conectividad de Menorca.

Así lo ha dicho Prohens en el pleno de este martes en respuesta a una pregunta del diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha reclamado un informe para rebatir la posición en contra de la Comisión Europea sobre la obligación de servicio público (OSP) entre Barcleona y la isla.

Castells ha recordado que el Govern se comprometió a elaborar este informe y ha subrayado la necesidad del mismo para explicar los problemas con el descuento de residente y con las frecuencias aéreas durante todo el año.

"Mano tendida, hacemos todo lo posible dentro de nuestras competencias", ha señalado Prohens, agregando que las competencias del transporte aéreo son exclusivas del Gobierno de España.