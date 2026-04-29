Prohens defiende la ley de normalización como una herramienta para garantizar la convivencia del catalán y el castellano

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la ley de normalización lingüística, que este miércoles cumple su 40 aniversario, como una herramienta para garantizar la convivencia del catalán y el castellano "con normalidad, tranquilidad y desde el respeto".

Prohens, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, también ha destacado su papel en la conservación del catalán y sus modalidades insulares al garantizar su aprendizaje y difusión.

"Ha acercado nuestra lengua de manera amable, haciéndola llegar a nuevos hablantes y manteniéndola viva como un legado para nuestros hijos", ha subrayado.

La presidenta autonómica ha recordado que la ley de normalización lingüística fue aprobada "por consenso" bajo el Govern de Alianza Popular liderado por Gabriel Cañellas.

Con ella, ha apuntado, quedó plasmado en la legislación que Baleares "es una tierra con una lengua propia que convive con la lengua común al resto de España", tal y como ya recogía el Estatut d'Autonomia.

Fue, ha sentenciado, el reconocimiento de una realidad bilingüe fundamentada sobre "la protección, preservación y difusión del catalán en sus modalidades insulares". "Forman parte de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestra identidad como Islas", ha zanjado.