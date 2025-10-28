Prohens defiende la mejora de los servicios públicos ante las críticas del PSIB: "No tiene credibilidad"

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta el Govern, Marga Prohens, ha defendido la "mejora" y aumento del presupuesto destinado a los servicios públicos de las Islas ante las críticas del diputado socialista Iago Negueruela, quien ha calificado de "pésima" la gestión del Ejecutivo en los dos años de legislatura.

"Ni tiene credibilidad ni puede hacer oposición", le ha dicho Prohens a Negueruela, a la vez que ha puesto en valor el aumento de 600 millones de euros en servicios públicos, la incorporación de profesionales en salud y de profesores, de psicólogos en las aulas y la gratuidad del ocio adaptado, entre otras medidas. "Todo lo hemos hecho con su voto en contra", ha reprochado.

De su lado, el socialista ha reprobado el "fracaso absoluto" en las políticas de vivienda, en salud y en servicios sociales, considerando que "con más presupuesto gestionan peor estas áreas". "Las cosas van a peor y su gestión es nefasta", ha agregado.

En la réplica, la líder del Ejecutivo ha cargado contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por su "gran mentira de Frontex que le duró dos horas".