Prohens se despide de Salas y le agradece haber conseguido las "mejores audiencias de los últimos 10 años" en IB3

El hasta ahora director general del ente público dice que se va "con emoción y también con alegría"

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha despedido del hasta ahora director general de IB3, Albert Salas, y le ha agradecido haber conseguido "los mejores datos de audiencia de los últimos diez años".

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado este martes en su cuenta de la red social X después de que el propio Salas presentara su renuncia formal al cargo --que asumió en noviembre de 2023--, una intención que ya había manifestado el pasado diciembre.

"Gracias, Albert Salas, por el trabajo hecho en este año y medio, que ha reconectado como nunca nuestra radio y televisión autonómica con la calle, con los mejores datos de audiencia de los últimos diez años, con una programación de calidad y proximidad. ¡Suerte en los proyectos futuros y en lo personal!", ha escrito Prohens.

El hasta ahora director general del ente público también se ha pronunciado este martes en su cuenta de la citada red social después de oficializar su renuncia.

"Digo adiós a IB3 con emoción y también con alegría, porque he estado rodeado de un equipazo y la revolución ya está en marcha. Gracias a todos los que me han ayudado a aprender de los errores cuando no he acertado. Toca continuar. ¡La vida es esto!", ha manifestado.

Durante su mandato de Salas --quien fue propuesto por el PP-- al frente de IB3 se ha alcanzado un acuerdo con el Comité de Empresa para la integración de los más de 300 empleados del ente, proceso que actualmente se encuentra en la mesa de Función Pública.

Actualmente se encuentra en excedencia como director de comunicación del RCD Mallorca, por lo que podría volver a su antiguo trabajo. Para ello dispone de un plazo de 30 días.