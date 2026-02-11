Prohens destaca la "humanidad" y la capacidad de evolucionar del 112 en sus 30 años de historia

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de conmemoración de los 30 años del 112 Baleares. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este miércoles en el acto institucional de celebración del 30 aniversario de la creación del 112 en Baleares, en el que ha resaltado la "humanidad" y la capacidad de evolucionar de sus profesionales.

La líder del Ejecutivo ha sido la encargada pronunciar el discurso que concluía el acto organizado en el Aljibe de Es Baluard Museu d'Art Contemporani, en el que también han estado presentes el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades.

Prohens ha incidido en que este acto se ha preparado para dar las gracias a los profesionales del 112 "en nombre de todos los ciudadanos de Baleares" por dar respuesta a las emergencias "sin horarios, sin fechas en los calendarios, pase el que pase".

Al mismo tiempo, ha resaltado su "calma" en los momentos "más difíciles y angustiosos" en la vida de algunas personas cuando hay vidas en juego.

También ha destacado la capacidad de los profesionales para escuchar, entender, acompañar y decidir, dado que puede esto "marcar la diferencia y marcar la vida".

Prohens ha rememorado los comienzos del 112 con mapas y bolis en un centro en el que trabajaba una docena de personas y que ahora ha pasado a ser casi un centenar, capaz de gestionar miles de llamadas diarias en varios idiomas con sistemas de geolocalización avanzados, protocolos automatizados y coordinación inmediata con todos los cuerpos de emergencias.

En esta línea ha resaltado la inversión de 2,3 millones de euros para implantar un sistema informático "más moderno, más ágil y más eficiente" para lograr una respuesta "más rápida, más eficiente y más eficaz hacia los ciudadanos".

Otros de los elementos que ha mencionado son la mejora de las condiciones laborales o el convenio con el IbDona para derivar llamadas al servicio de 24h para víctimas de violencia machista.

Por último, ha hecho referencia al futuro traslado del 112 al Distrito de Seguridad de Baleares a unas instalaciones "más grandes, más modernas y mejor adaptadas a las necesidades de un servicio que no deja de crecer, para abordar y dar respuesta a los retos de futuro de la sociedad".