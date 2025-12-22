Prohens destaca "la importancia de preservar y difundir el legado" de Maura en una visita a la Fundación Antoni Maura

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la sede de la Fundación Antoni Maura - CAIB

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado "la importancia de preservar y difundir el legado" de Antoni Maura, en el marco de una visita a la sede de la Fundación Antoni Maura, en Madrid.

Prohens ha visitado este lunes la Fundación, acompañada del presidente de la entidad, Ramiro Pérez Maura; el vicepresidente, Luís Martí, y el secretario, Alfons Pérez Maura.

Durante la visita, la líder del Ejecutivo ha realizado un recorrido por las diferentes instalaciones de la sede de la Fundación, también considerada Casa Museo de Antoni Maura. Así, ha conocido el despacho, la biblioteca y el archivo histórico que reúne fondos documentales del político mallorquín.

"Un honor conocer de cerca el inmenso legado de uno de nuestros grandes referentes y mejores embajadores", ha subrayado tras la visita la presidenta, en un mensaje en la red social X.

Igualmente, ha agradecido a la Fundación la invitación para "poder ver de primera mano sus documentos, los libros que leía, sus escritos, recuerdos y fotografías personales que permiten comprender mejor a Maura en todas sus dimensiones".