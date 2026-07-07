Prohens dice que aún queda "mucho trabajo por hacer" y que no caerá en la autocomplacencia tras tres años de Govern

Archivo - La presidenta del PP de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que aún "queda mucho trabajo por hacer" y ha asegurado que no caerá en la "autocomplacencia" al hacer balance de los tres años de legislatura al frente del Ejecutivo autonómico.

Así se ha expresado la presidenta en un mensaje publicado este martes en su cuenta en la red social X, donde ha asegurado que su Govern continuará "escuchando, actuando y cumpliendo" con el objetivo de que el cambio llegue "a cada pueblo, cada isla y cada familia de Baleares".

Asimismo, ha defendido la gestión desarrollada durante estos tres años en ámbitos como familias, niños, mayores, autónomos y trabajadores, así como "las políticas de vivienda, la transformación del modelo económico y el refuerzo de los servicios públicos" que ha señalado que se ha llevado a cabo durante esta legislatura.

En el vídeo que acompaña la publicación, Prohens ha reconocido que todavía quedan "muchos problemas por arreglar" y "muchos retos que afrontar", aunque ha defendido la capacidad de Baleares para hacerles frente.

La presidenta también ha agradecido la confianza hacia el PP y ha asegurado que continuará trabajando para que el cambio que, según ha dicho, respaldaron los ciudadanos, "llegue a cada rincón" de Baleares.