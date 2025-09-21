Prohens expresa su agradecimiento a una generación "valiente y fuerte" en el Homenaje a la Vejez en Bunyola

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en el 57 Homenaje a la Vejez en Bunyola - CAIB

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su agradecimiento a una generación "valiente y fuerte" en el 57 Homenaje a la Vejez celebrado este domingo en Bunyola.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha destacado que hace más de medio siglo que Bunyola rinde homenaje a las personas mayores, lo que ha considerado "un gesto que refleja el compromiso con los mejores activos que tiene un pueblo: sus raíces y su gente, que de generación en generación han escrito la historia con hilos de oro".

"Hoy --por este domingo, 21 de septiembre-- queremos expresar un agradecimiento profundo a toda una generación que sabe que la vida no regala nada: una generación valiente y fuerte, trabajadora y con mucho coraje, que ha sabido sacar adelante siempre la familia y todo un pueblo", ha dicho la presidenta Prohens.

"Una generación que nos ha enseñado los valores que hoy nos definen, que nos ha hecho mirar al futur en grande y sentir con orgullo qué significa ser de aquí", ha añadido.

"¡Felicidades a todo el mundo y viva Sant Mateu'", ha finalizado la presidenta del Govern.