Prohens felicita la Navidad a funcionarios y personal de consellerias de Vivienda, Trabajo y Salud y a los de IBSalut

La presidenta del Govern, Marga Prohens, felicita la Navidad a los funcionarios y personal de la conselleria de Vivienda - CAIB

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado la Navidad a funcionarios y personal de Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, por un lado; de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, por otro; y, por último, a los de Conselleria de Salud e IBSalut.

En un mensaje, acompañado de diversas fotografías de las tradicionales copas de Navidad, publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens les ha dado las "gracias" por su "vocación de servicio público, por trabajar cada día por la gente de aquí y por amor a esta tierra".

"En estas fechas, es justo reconocer el trabajo que, a menudo en silencio, sostiene el día a día de nuestra comunidad", ha añadido.

Prohens ha dado las gracias a los funcionarios y personal de la Conselleria de Vivienda, por "seguir afrontando con determinación el gran reto de estas Islas: garantizar una vivienda digna y asequible"; y por hacerlo "con responsabilidad, constancia y espíritu de servicio". Además, la dirigente autonómica les ha dado las gracias porque "desde el servicio público, impulsar un mejor transporte público es imprescindible para vertebrar el territorio y avanzar hacia unas Islas en Transformación más sostenibles".

La presidenta del Govern ha agradecido asimismo a los funcionarios y personal de la Conselleria de Trabajo por "defender oportunidades y derechos, por acompañar a personas y empresas, y por poner en el centro la dignidad del trabajo y la cohesión social".

Finalmente, Prohens ha hecho una mención "muy especial" a los funcionarios y personal del IBSalut. "Enhorabuena a los profesionales que han recibido un reconocimiento a su trayectoria, porque vuestra carrera es un ejemplo de compromiso y excelencia", ha expresado, dando además las "gracias, de todo corazón, a todos los profesionales sanitarios que continúan cuidándonos también durante estas fiestas señaladas". "Vuestra tarea es imprescindible y de un valor incalculable para todas las familias de las Baleares", ha subrayado.

"Feliz Navidad a todos. Y por un venturoso 2026, al lado de la gente y de los grandes retos de esta comunidad que, con vuestro trabajo, hacéis posible cada día", ha concluido la presidenta.