Prohens habló con Feijóo para pedirle el apoyo del PP nacional a la ley de cogestión aeroportuaria

Archivo - La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversan durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEMA Madrid, a 23 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, habló con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle el apoyo del grupo parlamentario 'popular' en el Congreso de los Diputados a la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares.

Lo ha confirmado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

El pleno del Parlament aprobó el texto el pasado martes con los votos a favor de MÉS per Mallorca --los impulsores de la iniciativa--, Més per Menorca y el PP.

La ley, que ahora debe ser remitida al Congreso para su aprobación definitiva dado que afecta a normativas estatales, otorga a Baleares un mayor poder en las decisiones relacionadas con la gestión de los aeropuertos.

El PSIB, en reiteradas ocasiones durante el pleno, vaticinó que los 'populares' tumbarían la ley en su trámite definitivo. Preguntado al respecto este jueves, Costa ha asegurado que el PP balear, que preside Prohens, cuenta con el aval de Génova para tratar de sacar adelante esta ley.

"Evidentemente que Prohens ha hablado con Feijóo. ¿Creen ustedes que el PP se embarca en una cosa así si no se ha hablado antes? También lo hizo con el senador de Formentera y no dio mal resultado, la verdad", ha subrayado.

Costa ha deseado que la ley llegue "lo más rápido posible" al Congreso y que reúna el consenso suficiente --no bastará con los votos del PP-- para salir adelante.